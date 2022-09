Bonus 150 euro, chi può richiederlo e come funziona la nuova agevolazione nel dl Aiuti ter (Di venerdì 16 settembre 2022) Il Consiglio dei Ministri è al lavoro sul Dl Aiuti Ter che, secondo fonti del governo, dovrebbe prevedere anche un Bonus una tantum di 150 euro. Ecco a chi spetterà e come... Leggi su ilmattino (Di venerdì 16 settembre 2022) Il Consiglio dei Ministri è al lavoro sul DlTer che, secondo fonti del governo, dovrebbe prevedere anche ununa tantum di 150. Ecco a chi spetterà e...

repubblica : Cdm, via libera all'ultimo decreto Aiuti. Bonus da 150 euro a 22 milioni di lavoratori e pensionati [di Redazione E… - rtl1025 : ??Un #bonus una tantum di 150 euro per chi percepisce redditi inferiori a 20.000 euro lordi annui: secondo fonti è u… - Adnkronos : In arrivo un nuovo #bonus una tantum di 150 euro per chi percepisce redditi inferiori a 20.000 euro lordi annui. - Erika__P : @Adnkronos Ah ecco l'hanno pure abbassato da 200 a 150.Bravi,risparmiate pure. #elemosine #bonus - LaStampa : Sì al dl Aiuti ter, arriva il bonus da 150 euro per i redditi sotto i 20 mila euro. Taglio delle accise sulla benzi… -