Bomba d'acqua nelle Marche: sette morti e due dispersi, tra cui un bambino che era in braccio alla madre. Lei è salva. A Senigallia straripa il Misa (Di venerdì 16 settembre 2022) Le vittime sono nella provincia di Ancona: 4 a Ostra, una a Trecastelli, una a Bettolelle e una a Barbara. Riunione della Protezione civile stamani nelle Marche. nelle Marche in arrivo e al lavoro rinforzi dei vigili del fuoco anche da altre regioni tra cui Lombardia, Abruzzo ed Emilia Romagna

Agenzia_Ansa : Bomba d'acqua nelle Marche, sei morti e tre dispersi. Soccorritori al lavoro per tutta la notte, le ricerche non ha… - Agenzia_Ansa : Maltempo: bomba d'acqua nelle Marche, si temono dispersi. Paura nel paesino di Cantiano, strade come torrenti. Il s… - repubblica : Bomba d'acqua nelle Marche, e' strage: sei morti e tre dispersi, tra cui una mamma con il suo bambino - RaffaelePizzati : RT @Michele_Anzaldi: Maltempo: Bomba d'acqua nelle Marche, sette morti e vari dispersi - Cronaca - ANSA - espertocasaclim : RT @Nicola_Bressi: E ora la solita solfa che la causa sono 'gli alvei non puliti'. No signori. Non nascondiamoci dietro un dito. Certo, sot… -