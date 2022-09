Bomba d'acqua nelle Marche, otto morti e quattro dispersi tra cui un bimbo (Di venerdì 16 settembre 2022) AGI - È una strage quella provocata dalla spaventosa ondata di maltempo che ha travolto le Marche. É salito a otto il bilancio del nubifragio in provincia di Ancona. Ci sono, inoltre quattro dispersi tra cui un bambino. L'ultimo decesso si è registrato a Bettolelle, frazione del comune di Senigallia, in provincia di Ancona. A trovare il corpo dell'uomo, i vigili del fuoco. L'uomo era nella sua auto quando è stato travolto dall'acqua. #Maltempo #Ancona, 180 #vigilidelfuoco al lavoro: salvate nella notte decine di persone rifugiatesi sui tetti delle abitazioni e sugli alberi. Più di 150 gli interventi effettuati, 7 persone decedute e 3 risultano disperse. Nel filmato il lavoro a #Senigallia (AN) #16settembre pic.twitter.com/9KuzHkkFGr — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) September 16, 2022 ... Leggi su agi (Di venerdì 16 settembre 2022) AGI - È una strage quella provocata dalla spaventosa ondata di maltempo che ha travolto le. É salito ail bilancio del nubifragio in provincia di Ancona. Ci sono, inoltretra cui un bambino. L'ultimo decesso si è registrato a Bettolelle, frazione del comune di Senigallia, in provincia di Ancona. A trovare il corpo dell'uomo, i vigili del fuoco. L'uomo era nella sua auto quando è stato travolto dall'. #Maltempo #Ancona, 180 #vigilidelfuoco al lavoro: salvate nella notte decine di persone rifugiatesi sui tetti delle abitazioni e sugli alberi. Più di 150 gli interventi effettuati, 7 persone decedute e 3 risultano disperse. Nel filmato il lavoro a #Senigallia (AN) #16settembre pic.twitter.com/9KuzHkkFGr — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) September 16, 2022 ...

