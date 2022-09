Bomba d'acqua nelle Marche: morti e dispersi (Di venerdì 16 settembre 2022) Sono caduti 420 millimetri di pioggia in due o tre ore. Sei vittime in provincia di Ancona. Si cercano dispersi fra cui una madre con il figlio Leggi su vanityfair (Di venerdì 16 settembre 2022) Sono caduti 420 millimetri di pioggia in due o tre ore. Sei vittime in provincia di Ancona. Si cercanofra cui una madre con il figlio

Agenzia_Ansa : Maltempo: bomba d'acqua nelle Marche, si temono dispersi. Paura nel paesino di Cantiano, strade come torrenti. Il s… - repubblica : Bomba d'acqua nelle Marche, e' strage: sei morti e tre dispersi, tra cui una mamma con il suo bambino - fanpage : Fiumi esondati, smottamenti, allagamenti e intere cittadine travolte da acqua e fango come Sassoferrato e Cantiano.… - liviofiorillo : RT @Agenzia_Ansa: Bomba d'acqua nelle Marche, sei morti e tre dispersi. Soccorritori al lavoro per tutta la notte, le ricerche non hanno da… - 24Mattino : Bomba d’acqua e alluvioni nelle #Marche, ci sono sei morti e tre dispersi. Le nostre testimonianze live da… -