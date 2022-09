Bomba d’acqua nelle Marche: già sei le vittime. Almeno 3 dispersi (Di venerdì 16 settembre 2022) L’ondata di maltempo che ha colpito le Marche ha provocato al momento Almeno sei vittime. Lo ha reso noto il dipartimento della Protezione Civile dopo una verifica con le autorità locali. Quattro delle sei vittime sono a Ostra (Ancona), una a Trecastelli (Ancona) e una Barbara (Ancona). In quest’ultimo comune risultano anche tre dispersi. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di venerdì 16 settembre 2022) L’ondata di maltempo che ha colpito leha provocato al momentosei. Lo ha reso noto il dipartimento della Protezione Civile dopo una verifica con le autorità locali. Quattro delle seisono a Ostra (Ancona), una a Trecastelli (Ancona) e una Barbara (Ancona). In quest’ultimo comune risultano anche tre. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

