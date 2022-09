Bologna, come cambia il mercato con Thiago Motta: 5 casi (Di venerdì 16 settembre 2022) Thiago Motta è pronto a debuttare sulla panchina del Bologna. Sabato pomeriggio contro l'Empoli possibile difesa a quattro con Posch... Leggi su calciomercato (Di venerdì 16 settembre 2022)è pronto a debuttare sulla panchina del. Sabato pomeriggio contro l'Empoli possibile difesa a quattro con Posch...

EnricoTurcato : Lecce-Monza Bologna-Fiorentina Juventus-Salernitana Un’altra domenica da dimenticare per arbitri e VAR. Decisioni… - stefanopiana : @Amfortas Riflessioni molto condivisibili. Soghomonyan l'ho sentito a Bologna come sostituto di Kunde in Otello. Pi… - David36706212 : @rulajebreal @GiorgiaMeloni Rula, puoi scrivere anche in ostrogoto, l'Ungheria è uno stato sovrano la sovranità app… - FabrizioSapia : @belardi_andrea @labaro1900 Se arrivi 5° in Italia (e i due anni prima, 4° e 6°), non puoi essere così scarso, per… - biondi_danilo : @RaffaelloGiorda @matteosalvinimi E' esattamente quello che ho detto io! Come si rimedia?! Studi economia, invece d… -