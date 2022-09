Bollette | lite tra commerciante e Cazzola a La7 “Soldi da governo Draghi? Falso | vergognati” “Prendi i soldi dal tuo conto corrente”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 16 settembre 2022) Polemica al fulmicotone a “L’aria che tira” (La7) tra Giuliano, ex parlamentare ed ex dirigente sindacale della Cgil, e Mimmo Tarantini, presidente dell’associazione La Formica, che raduna diversi commercianti di Bari attualmente in protesta contro il caroparte a gamba tesa, difendendo il: “Questoin un anno ha stanziato 60 miliardi di aiuti. Saranno andati da qualche parte, saranno stati distribuiti. Forse sarebbe il caso di chiedere a chi lamenta che lesono alte se è riuscito ad avere parte di questi benefici. Sessanta miliardi sono il doppio di questa palla dello scostamento di bilancio che Salvini sta dicendo in giro per l’Italia. E poi non raccontiamoci palle: le banche sono piene di liquidità – aggiunge ...