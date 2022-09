BMW - Dune Taxi Electric Concept | il prototipo che pare nato per la Dakar

Leggi su quattroruote

(Di venerdì 16 settembre 2022) La BMW presenta a sorpresa la: si tratta di undel quale per il momento esiste soltanto un video ufficiale e che non rientra in nessuno degli annunci fatti in precedenza dalla Casa tedesca, anche se nel video viene citato il brand M che festeggia quest'anno i 50 anni di attività. L'ipotesi più logica è quella di un impegno della BMW in gare come la, ma niente - almeno per il momento - è stato confermato dai piani alti. Una Buggy elettrica per correre. Le forme sono quelle dei buggy da competizione, ma nel frontale è presente un grande doppio rene che richiama al marchio tedesco, mentre i gruppi ottici Led sdoppiati sono estremamente sottili. La carrozzeria è realizzata in cfrp con forme estreme, incluso un grande airscoop sul tetto. L'assetto molto alto è necessario per poter ottenere ...