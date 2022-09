Blonde: Adrien Brody parla della prima volta che ha visto Ana de Armas come Marilyn (Di venerdì 16 settembre 2022) Adrien Brody racconta della prima volta in cui ha visto Ana de Armas nei panni di Marilyn Monroe il primo giorno di riprese di Blonde. Adrien Brody, che interpreta Arthur Miller in Blonde, ha raccontato in un'intervista per Variety cos'ha provato la prima volta che ha visto Ana de Armas nei panni di Marilyn Monroe. "Sono stato trasportato in un altro luogo e tempo. Ho pensato che lei davvero stesse impersonificando Marilyn: ha fornito un'interpretazione davvero sfumata ed emozionalmente presente. Sono ancora stupefatto. Era davvero impressionante" ha dichiarato. Adrien ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 16 settembre 2022)raccontain cui haAna denei panni diMonroe il primo giorno di riprese di, che interpreta Arthur Miller in, ha raccontato in un'intervista per Variety cos'ha provato lache haAna denei panni diMonroe. "Sono stato trasportato in un altro luogo e tempo. Ho pensato che lei davvero stesse impersonificando: ha fornito un'interpretazione davvero sfumata ed emozionalmente presente. Sono ancora stupefatto. Era davvero impressionante" ha dichiarato....

