Berlusconi | scacco alla Meloni | “Pronti a sfilarci dal governo”

Leggi su quifinanza

(Di venerdì 16 settembre 2022) Ormai è abbastanza chiaro: se vorrà sfruttare il consenso elettorale attribuitole dai sondaggi, e governare il Paese, Giorgiadovrà sempre più ‘draghizzarsi’. Non solo sul piano dei temi in agenda – in cui la leader di Fratelli d’Italia è spesso più allineata col presidente del Consiglio uscente che non con gli alleati, Salvini in primis . ma anche per quanto concerne la formazione del. Unche andrà puntellato a dovere per diverse ragioni. La reciproca intesa con Draghi Come abbiamo già a vuto modo di spiegare, fra Giorgiae Mario Draghi c’è un rapporto più che cordiale dettato dreciproca convenienza: lei ha bisogno di un ‘garante’ a Bruxelles dopo una decennio passato ad attaccare, anche pesantemente, le istituzini comunitarie. E infatti non è sfuggita a Salvini ...