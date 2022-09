Berlusconi e la sua condanna: dopo Silvio, c’è solo Silvio (Di venerdì 16 settembre 2022) Che altro si può dire di Silvio Berlusconi, l’uomo più criticato, più commentato degli ultimi 30 anni? Gli hanno attribuito tutto e il contrario di tutto, dai nuovi miracoli (italiani) ad ogni singola strage da Portella della Ginestra in poi; lo hanno amato in molti di un sentimento opportunistico uguale e contrario a quello di chi lo odiava. Faceva paura, all’inizio: l’uomo, politicamente, non si conosceva ancora, molti dubitavano della sensibilità democratica e quell’avere preso tutto, quel non trovarsi contro poteri contrari, quell’infilarci dentro personaggi anche preoccupanti, una certa inquietudine la giustificavano. Poi si sarebbe capito che neppure lui, il Cavaliere Nero, il Caimano, aveva forza né voglia di imporre la rivoluzione liberale in un Paese che di liberale non ha mai avuto niente: entrato in politica per difendersi, ... Leggi su nicolaporro (Di venerdì 16 settembre 2022) Che altro si può dire di, l’uomo più criticato, più commentato degli ultimi 30 anni? Gli hanno attribuito tutto e il contrario di tutto, dai nuovi miracoli (italiani) ad ogni singola strage da Portella della Ginestra in poi; lo hanno amato in molti di un sentimento opportunistico uguale e contrario a quello di chi lo odiava. Faceva paura, all’inizio: l’uomo, politicamente, non si conosceva ancora, molti dubitavano della sensibilità democratica e quell’avere preso tutto, quel non trovarsi contro poteri contrari, quell’infilarci dentro personaggi anche preoccupanti, una certa inquietudine la giustificavano. Poi si sarebbe capito che neppure lui, il Cavaliere Nero, il Caimano, aveva forza né voglia di imporre la rivoluzione liberale in un Paese che di liberale non ha mai avuto niente: entrato in politica per difendersi, ...

