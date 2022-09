Agenzia ANSA

La ministra dell'Interno tedesca, Nancy Faeser, che è anche responsabile per lo Sport, sta spingendo affinché non solo la Russia, ma anche la Bielorussia sia esclusa dalle qualificazioni ai Campionati ......in cui cinicamente e senza mezzi termini si spiega perché Washington stia spingendoa ... In queste circostanze non si puòl'impeachment del Presidente, cosa che deve essere evitata a ... Berlino, 'escludere anche Bielorussia da Europei di calcio 2024' - Ultima Ora La ministra dell'Interno tedesca, Nancy Faeser, che è anche responsabile per lo Sport, sta spingendo affinché non solo la Russia, ma anche la Bielorussia sia esclusa dalle qualificazioni ai Campionati ...Berlino, 11 set. (Adnkronos) - La star del tennis tedesco Alexander Zverev si è allenato con il giocatore ucraino di 98 anni Leonid Stanislavskyi mentre si prepara in vista della Coppa Davis di questa ...