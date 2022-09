Belen Rodríguez litiga con i paparazzi all’aeroporto e chiama la Polizia: cosa è successo (Di venerdì 16 settembre 2022) Belen Rodriguez e i paparazzi ancora ai ferri corti. La celebre showgirl avrebbe infatti avuto una nuova discussione con i fotografi tanto che alla fine è dovuta intervenire la Polizia. Il tutto è accaduto mentre la Rodriguez si trovava a Milano con la figlia: alla vista dei paparazzi, pronti ad immortalarla in qualche “scatto rubato”, Belen è andata su tutte le furie chiedendo anche l’aiuto del personale dello scalo aeroportuale (di Linate, ndr). Ecco com’è andata a finire. Belen furiosa con i paparazzi “Non potete fotografarmi in aeroporto”, avrebbe detto Belen all’indirizzo dei fotografi. La risposta è stata infatti che le foto ai personaggi pubblici sono sempre consentiti tanto che perfino i poliziotti, poi effettivamente intervenuti, abbiano ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 16 settembre 2022)Rodriguez e iancora ai ferri corti. La celebre showgirl avrebbe infatti avuto una nuova discussione con i fotografi tanto che alla fine è dovuta intervenire la. Il tutto è accaduto mentre la Rodriguez si trovava a Milano con la figlia: alla vista dei, pronti ad immortalarla in qualche “scatto rubato”,è andata su tutte le furie chiedendo anche l’aiuto del personale dello scalo aeroportuale (di Linate, ndr). Ecco com’è andata a finire.furiosa con i“Non potete fotografarmi in aeroporto”, avrebbe dettoall’indirizzo dei fotografi. La risposta è stata infatti che le foto ai personaggi pubblici sono sempre consentiti tanto che perfino i poliziotti, poi effettivamente intervenuti, abbiano ...

