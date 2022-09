Basket, Europei 2022: la Francia domina contro la Polonia ed è la prima finalista (Di venerdì 16 settembre 2022) La Francia è la prima finalista degli Europei 2022. Tutto davvero molto facile per i transalpini, che hanno dominato contro una Polonia che ha posto resistenza solo nel primo quarto. La Francia si è imposta per 95-54 al termine di un match che già all’intervallo aveva visto la squadra di Collet sul +16. In serata l’altra semifinale, che metterà di fronte i padroni di casa della Germania e la Spagna. Il migliore della Francia è stato Guerschon Yabusele, che ha chiuso con 22 punti con 9/12 dal campo (4/6 da tre punti). Dieci punti per Evan Fournier, mentre solo sei punti per Rudy Gobert. Nessuno in doppia cifra per la Polonia, che ha avuto un A.J Slaughter da 9 punti. Partenza sprint della ... Leggi su oasport (Di venerdì 16 settembre 2022) Laè ladegli. Tutto davvero molto facile per i transalpini, che hannotounache ha posto resistenza solo nel primo quarto. Lasi è imposta per 95-54 al termine di un match che già all’intervallo aveva visto la squadra di Collet sul +16. In serata l’altra semifinale, che metterà di fronte i padroni di casa della Germania e la Spagna. Il migliore dellaè stato Guerschon Yabusele, che ha chiuso con 22 punti con 9/12 dal campo (4/6 da tre punti). Dieci punti per Evan Fournier, mentre solo sei punti per Rudy Gobert. Nessuno in doppia cifra per la, che ha avuto un A.J Slaughter da 9 punti. Partenza sprint della ...

