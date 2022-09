Barbara D’Urso sommersa dalle critiche per la foto in shorts e stivali da cowboy

(Di venerdì 16 settembre 2022) La conduttricesi immortala con un look da ragazzina ma in tanti non approvano”Ridicola”, “Che tristezza”, “Ma dove vai vestita così”, “Ma ci si può conciare così alla sua età?”. Questi sono alcuni dei commenti scritti sotto l’ultimo post Instagram didove la conduttrice di Pomeriggio Cinque si ritrae con un

grazia_sgueglia : @CarloCalenda Da Barbara D'Urso? Ma sei serio? - Latvcisidiverte : Tutti i concorrenti: Manuel Bortuzzo, Marco Bellavia, Giovanni Ciacci, George Ciupilan, Sofia Giaele De Donà, Alber… - zazoomblog : Pomeriggio Cinque Barbara D’Urso torna a ospitare i leader politici - #Pomeriggio #Cinque #Barbara #D’Urso - Bibi22bubu99 : @Eluichenonpron1 Scusami ma cosa c’entra Barbara d’Urso che mi sono persa ? - Tania98500 : @horghe21 L’ho già vista su Rai uno e su Rai due la signora. Non per difendere Barbara D’Urso ma i giornalisti sono… -

Lanostratv

... il drammatico racconto dell'ospite lascia senza parole la conduttrice Successivamenteha lasciato che la signora, la quale ha purtroppo perso sia il figlio che il marito in questa ...Saltano tutti gli schemi durante la puntata odierna di 'Pomeriggio 5'.travolta in diretta: 'non ce la faccio, troppo dolore' Gli schemi della puntata odierna di 'Pomeriggio Cinque' sono completamente saltati alla luce dei recenti avvenimenti.'... Pomeriggio 5, Barbara d’Urso non ci può credere: “L’hanno arrestata”