**Balneari: Cdm approva decreto su mappatura concessioni, Lega vota contro** (Di venerdì 16 settembre 2022) Roma, 16 set. (Adnkronos) - A quanto si apprende, il Consiglio dei ministri ha dato via libera al decreto legislativo di attuazione della legge sulla concorrenza sulla mappatura delle concessioni, spiagge comprese. E i tre ministri leghisti -Giancarlo Giorgetti, Erika Stefani e Massimo Garavaglia- avrebbero votato contro. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 16 settembre 2022) Roma, 16 set. (Adnkronos) - A quanto si apprende, il Consiglio dei ministri ha dato via libera allegislativo di attuazione della legge sulla concorrenza sulladelle, spiagge comprese. E i tre ministri leghisti -Giancarlo Giorgetti, Erika Stefani e Massimo Garavaglia- avrebberoto contro.

