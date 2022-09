Bake Off Italia e il nuovo che avanza (Di venerdì 16 settembre 2022) Bake Off Italia 10 - Margherita Tra i concorrenti di Bake Off Italia non mancano gli over 60, come da tradizione, e neanche i quarantenni rampanti e decisi a cambiare vita. Ma in questa decima edizione sono i giovani a farsi notare, con le loro ricette particolari, con i loro tentativi e, soprattutto, con i loro caratteri a volte bizzarri e capaci da soli di portare avanti lo show. Il “personaggio” di quest’annata è il ventiquattrenne di Poggibonsi Alessio, un vero e proprio nerd alla Sheldon Cooper che non riesce in alcun modo a tenere a bada le emozioni, né tantomeno a fingere. Ipercritico verso se stesso, facile all’ira e mai contento, durante la preparazione delle torte lo si vede improvvisamente girare in tondo attorno alla sua postazione per scaricare la tensione, cosa che finisce con l’innervosire gli altri ... Leggi su davidemaggio (Di venerdì 16 settembre 2022)Off10 - Margherita Tra i concorrenti diOffnon mancano gli over 60, come da tradizione, e neanche i quarantenni rampanti e decisi a cambiare vita. Ma in questa decima edizione sono i giovani a farsi notare, con le loro ricette particolari, con i loro tentativi e, soprattutto, con i loro caratteri a volte bizzarri e capaci da soli di portare avanti lo show. Il “personaggio” di quest’annata è il ventiquattrenne di Poggibonsi Alessio, un vero e proprio nerd alla Sheldon Cooper che non riesce in alcun modo a tenere a bada le emozioni, né tantomeno a fingere. Ipercritico verso se stesso, facile all’ira e mai contento, durante la preparazione delle torte lo si vede improvvisamente girare in tondo attorno alla sua postazione per scaricare la tensione, cosa che finisce con l’innervosire gli altri ...

