Bake Off e il nuovo che avanza (Di venerdì 16 settembre 2022) Bake Off Italia 10 - Margherita Tra i concorrenti di Bake Off Italia non mancano gli over 60, come da tradizione, e neanche i quarantenni rampanti e decisi a cambiare vita. Ma in questa decima edizione sono i giovani a farsi notare, con le loro ricette particolari, con i loro tentativi e, soprattutto, con i loro caratteri a volte bizzarri e capaci da soli di portare avanti lo show. Il “personaggio” di quest’annata è il ventiquattrenne di Poggibonsi Alessio, un vero e proprio nerd alla Sheldon Cooper che non riesce in alcun modo a tenere a bada le emozioni, né tantomeno a fingere. Ipercritico verso se stesso, facile all’ira e mai contento, durante la preparazione delle torte lo si vede improvvisamente girare in tondo attorno alla sua postazione per scaricare la tensione, cosa che finisce con l’innervosire gli altri concorrenti e mettere un po’ ... Leggi su davidemaggio (Di venerdì 16 settembre 2022)Off Italia 10 - Margherita Tra i concorrenti diOff Italia non mancano gli over 60, come da tradizione, e neanche i quarantenni rampanti e decisi a cambiare vita. Ma in questa decima edizione sono i giovani a farsi notare, con le loro ricette particolari, con i loro tentativi e, soprattutto, con i loro caratteri a volte bizzarri e capaci da soli di portare avanti lo show. Il “personaggio” di quest’annata è il ventiquattrenne di Poggibonsi Alessio, un vero e proprio nerd alla Sheldon Cooper che non riesce in alcun modo a tenere a bada le emozioni, né tantomeno a fingere. Ipercritico verso se stesso, facile all’ira e mai contento, durante la preparazione delle torte lo si vede improvvisamente girare in tondo attorno alla sua postazione per scaricare la tensione, cosa che finisce con l’innervosire gli altri concorrenti e mettere un po’ ...

bakeoffitalia : Chi è Gianbattista Bertocchi di Bake Off Italia 2022? Età e Instagram - f47e7263b9954f6 : RT @GioCellRed: Lunedì gf Martedì Pechino express Mercoledì m chiav a dorm Giovedì gf Venerdì bake off Sabato tsqv Domenica amici pomer… - ParliamoDiNews : Bake Off Italia e il nuovo che avanza #17Settembre #BakeOff #BakeOffItalia10 #Eliminato #TerzaPuntata - bakeoffitalia : Bake Off Italia 2022 | eliminato 16 settembre | tema 'American Dream' | prove | streaming e replica - Giuliasirotti95 : RT @GioCellRed: Lunedì gf Martedì Pechino express Mercoledì m chiav a dorm Giovedì gf Venerdì bake off Sabato tsqv Domenica amici pomer… -