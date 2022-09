Azione: “Richetti vittima stalking, lo ha denunciato” (Di venerdì 16 settembre 2022) (Adnkronos) – “Da un anno il Senatore Richetti ha denunciato alla magistratura e alla polizia postale attività di stalking e minacce riconducibili a una donna già nota alle forze dell’ordine. Attraverso messaggi contraffatti, finti account social e telefonate, la persona in questione sta molestando da mesi il Senatore e la sua famiglia”. Si legge in una nota di Azione. “Tutto il materiale è in mano alla magistratura. Il fatto che un sito di informAzione, a dieci giorni dalle elezioni, riporti anonimamente accuse tanto gravi senza avere il coraggio di fare il nome del Senatore, ma pubblicando foto parziali che lo rendono riconoscibile, rappresenta uno nuovo livello di bassezza della stampa italiana”. “Il Senatore che in questa vicenda è parte lesa, non essendo mai stato neanche ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 16 settembre 2022) (Adnkronos) – “Da un anno il Senatorehaalla magistratura e alla polizia postale attività die minacce riconducibili a una donna già nota alle forze dell’ordine. Attraverso messaggi contraffatti, finti account social e telefonate, la persona in questione sta molestando da mesi il Senatore e la sua famiglia”. Si legge in una nota di. “Tutto il materiale è in mano alla magistratura. Il fatto che un sito di inform, a dieci giorni dalle elezioni, riporti anonimamente accuse tanto gravi senza avere il coraggio di fare il nome del Senatore, ma pubblicando foto parziali che lo rendono riconoscibile, rappresenta uno nuovo livello di bassezza della stampa italiana”. “Il Senatore che in questa vicenda è parte lesa, non essendo mai stato neanche ...

CappelliEduardo : @ValeriaParrell2 @Pennacchiiiii Sen. MATTEO RICHETTI, candidato con Azione - ciaorinoclub : RT @CartomanziaWap: Molestie, donna accusa un parlamentare. Azione: «Richetti vittima di stalking, ha denunciato» SE NON SONO MAFIOSI SONO… - paceebestemmie : RT @DM_Deluca: Azione pubblica un comunicato in cui viene ammesso che Matteo Richetti è il senatore indicato nell'inchiesta di Fanpage sull… - BelforteLeonela : RT @europapalia: Verità o meno, ricordate quel film: “sbatti il mostro in prima pagina?”. Ebbene, recentemente era successo anche con #Mori… - MFerraglioni : RT @Barbara22Mar: Ahia. L'avevo detto che arrivava la tempesta. Per me Calenda doveva sospendere #Richetti o indurlo a autosospendersi fin… -