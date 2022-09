Auto trascinate via, strade cancellate: l’alba del giorno dopo mostra i danni dell’alluvione nelle Marche | VIDEO (Di venerdì 16 settembre 2022) La quiete dopo la tempesta è rotta dalle voci di chi ha visto le proprie case e negozi immersi in quella fanghiglia fatta di acqua e detriti che ha invaso le strade di moltissime cittadine tra le provincie di Pesaro e Ancona. Il giorno dopo è quello destinato al dolore per le vittime (il bilancio attuale è di 7 morti, ma il numero rischia di essere ritoccato al rialzo nel corso delle prossime ore), all’attesa dei familiari di chi risulta essere ancora disperso e alla conta degli innumerevoli danni provocati dall’alluvione che ha colpito tutta la parte orientale delle Marche. Perché, nel giro di pochi istanti, l’incubo di rivivere quel che già accadde in quella stessa zona nel maggio del 2014 è diventato una realtà. E questa mattina le immagini che arrivano da Ostra, Senigallia e da ... Leggi su nextquotidiano (Di venerdì 16 settembre 2022) La quietela tempesta è rotta dalle voci di chi ha visto le proprie case e negozi immersi in quella fanghiglia fatta di acqua e detriti che ha invaso ledi moltissime cittadine tra le provincie di Pesaro e Ancona. Ilè quello destinato al dolore per le vittime (il bilancio attuale è di 7 morti, ma il numero rischia di essere ritoccato al rialzo nel corso delle prossime ore), all’attesa dei familiari di chi risulta essere ancora disperso e alla conta degli innumerevoliprovocati dall’alluvione che ha colpito tutta la parte orientale delle. Perché, nel giro di pochi istanti, l’incubo di rivivere quel che già accadde in quella stessa zona nel maggio del 2014 è diventato una realtà. E questa mattina le immagini che arrivano da Ostra, Senigallia e da ...

