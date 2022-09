Aurora Ramazzotti | sulla sua gravidanza | “Ogni cosa a suo tempo”

(Di venerdì 16 settembre 2022) Dopo la notizia bomba lanciata da Chi,si è ritrovata per settimane al centro del gossip. Stando alla rivista di Alfonso Signorini, la figlia di Michelle Hunziker sarebbe in dolce attesa. A rompere il silenzio, del lancio del gossip, è stata proprio la. Attraverso l’ANSA, la ragazza ha voluto commentare quanto trapelato L'articolo

SoniaSamoggia : RT @fanpage: Durante la prima data del World Premiere Tour per l’uscita di “Battito Infinito” del padre Eros, Aurora Ramazzotti ha parlato… - SoniaSamoggia : RT @fanpage: Insieme al suo Goffredo assistono alla prima del concerto di papà Eros. Poi inevitabile la domanda sulla presunta gravidanza e… - infoitcultura : Aurora Ramazzotti col compagno Goffredo Cerza presente al tour mondiale di papà Eros - infoitcultura : Aurora Ramazzotti e il giallo della gravidanza: «Rispettate il mio silenzio». Ma spuntano gli indizi social - lawebstar_it : #AuroraRamazzotti chiede rispetto nei confronti del suo silenzio dopo l'uscita della notizia riguardo la sua gravid… -

si è trincerata dietro a un " no comment ", rispondendo alle domande dell' Adnkronos sulla sua presunta gravidanza. L'occasione è stata l'uscita del nuovo brano di Eros, " ...A Sivilia presente ancheA fare il tifo per lui, sugli spalti della Plaza de Toros di Siviglia, anche la figlia , al debutto come autrice. Porta la sua firma 'Battito infinito', la ...MILANO (ITALPRESS) - "Buona la prima". Questa è la lapidaria ammissione di Eros Ramazzotti alla fine del primo concerto (a Siviglia) delle dieci anteprime ...La figlia di Eros è autrice del testo "Battito Infinito", brano che dà il titolo al nuovo album del padre, e per molti si tratterebbe di un indizio sulla sua gravidanza, che lei ancora non smentisce ...