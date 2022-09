Atto di precetto su decreto ingiuntivo

ticiesse : La persecuzione dellaJuve, in atto da molti anni, ha nella faziosa interpretazione del VAR un'altro precetto da oss… - EmanuelPelosi : RT @RomanoAssociato: ATTO DI PRECETTO: il mancato avviso circa la possibilità di ricorrere alla procedura di composizione della crisi da so… -

Altalex

... risultava dimostrato, infatti, che il conducente, all'dell'allontanamento, non poteva ... che è quello di far sì che il destinatario del(non in attuazione di un generico e incoercibile ...... la responsabilità del Ministero della salute deriva dal generaledell'articolo 2043 c.c., ... costituiscedi interruzione della prescrizione, in quanto idoneo a costituire in mora il ... Precetto: valido se manca l'avviso di porre rimedio alla situazione di sovraindebitamento