Attenzione alla disinformazione sul voto degli italiani all’estero (Di venerdì 16 settembre 2022) La versione originale di questo articolo è stata scritta da Facta News per Il Corriere del Ticino, all’interno della rubrica CdTCheck. Il 25 settembre in Italia si vota per eleggere un nuovo Parlamento. Sono chiamati ad esprimere la propria preferenza anche i cittadini italiani residenti all’estero e iscritti all’Anagrafe degli italiani all’estero (Aire) e coloro che, in occasione delle elezioni, si trovano fuori dal Paese per un periodo complessivo di almeno tre mesi per motivi di lavoro, studio o cure mediche. Proprio queste due categorie di cittadini sono state prese di mira dalla disinformazione. Negli ultimi giorni sono infatti circolati sui social network contenuti il cui intento era quello di diffondere false notizie sulle modalità di ... Leggi su facta.news (Di venerdì 16 settembre 2022) La versione originale di questo articolo è stata scritta da Facta News per Il Corriere del Ticino, all’interno della rubrica CdTCheck. Il 25 settembre in Italia si vota per eleggere un nuovo Parlamento. Sono chiamati ad esprimere la propria preferenza anche i cittadiniresidentie iscritti all’Anagrafe(Aire) e coloro che, in occasione delle elezioni, si trovano fuori dal Paese per un periodo complessivo di almeno tre mesi per motivi di lavoro, studio o cure mediche. Proprio queste due categorie di cittadini sono state prese di mira d. Negli ultimi giorni sono infatti circolati sui social network contenuti il cui intento era quello di diffondere false notizie sulle modalità di ...

