Atalanta | il report verso la Roma | le ultime in casa Dea

(Di venerdì 16 settembre 2022) L’lavorala partita contro la: gli indisponibili per la gara contro la squadra di Mourinho. Ildella Dea Il sito ufficiale dell’ha riportato lein vista dellaIL– «A due giorni dalla sfida dell’Olimpico, i nerazzurri proseguono al Centro Bortolotti di Zingonia la preparazione alla partita contro la. Djimsiti, Zapata e Zappacosta hanno svolto un lavoro differenziato seguendo i rispettivi programmi di recupero. Domani, sabato 17 settembre, a Zingonia è in programma un’altra seduta di allenamento a porte chiuse che precederà la partenza per la Capitale». L'articolo proviene da Calcio News 24.

GoalItalia : MATCH REPORT - #AtalantaCremonese 1-1: Valeri risponde a Demiral, Dea bloccata sul pari dalla Cremonese ? ?? ?? [??… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: DIRETTA ONLINE - Serie A, Atalanta-Cremonese: live report, formazioni e dettagli - petrazzuolo : RT @napolimagazine: DIRETTA ONLINE - Serie A, Atalanta-Cremonese: live report, formazioni e dettagli - susydigennaro : RT @napolimagazine: DIRETTA ONLINE - Serie A, Atalanta-Cremonese: live report, formazioni e dettagli - napolimagazine : DIRETTA ONLINE - Serie A, Atalanta-Cremonese: live report, formazioni e dettagli -

L'ha speso 17 milioni per un 2003 dello Sturm Graz. Un colpo alla Haaland. I club ...Ore 22.45 Sky Sport Uno Disponibile on demand FOTOGALLERY ©Getty Continua gallery %s Foto rimanenti...Il presenteinclude sia gli ascolti Dazn di origine censuaria, misurati tramite SDK, su ...45 - 22:42* SAMPDORIA - MILAN 724.970** Domenica 11/09/22 12:30 - 14:21*- CREMONESE 336.344** ...Di Marina Belotti Oggi ulteriori esami diagnostici per il 10 nerazzurro, ma è già stato appurato che il fastidio riguarda il retto femorale sinistro. Davanti Gasperini può contare su Ederson, Pasalic, ...In casa Atalanta sono da monitorare le condizioni di Boga e Zappacosta, mentre sono out Djimsiti e Zapata. Questo il report di oggi: Boga ha fatto parte dell’allenamento con il resto del gruppo, lavor ...