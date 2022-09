Ascolti TV | Giovedì 15 Settembre 2022. Vince Ricomincio da Me (13.5%). Male Porta a Porta (7%-1,1 mln) battuto da Delitti in Paradiso (8.1%-1,4 mln) e Dritto e Rovescio (8.5%-1,025 mln) (Di venerdì 16 settembre 2022) Ricomincio da Me Nella serata di ieri, Giovedì 15 Settembre 2022, su Rai1 – dalle 21.43 alle 23.27 – Speciale Porta a Porta ha interessato 1.100.000 spettatori pari al 7%. Su Canale 5 Ricomincio da Me ha raccolto davanti al video 1.975.000 spettatori pari al 13.5% di share. Su Rai2 Delitti in Paradiso ha interessato 1.443.000 spettatori pari all’8.1% di share. A seguire Professor T segna 839.000 spettatori con il 5.9%. Su Italia 1 Maurizio Battista – Tutti contro Tutti ha intrattenuto 816.000 spettatori (5.7%). Su Rai3 La Casa delle Stelle ha raccolto davanti al video 467.000 spettatori pari ad uno share del 3%. Su Rete4 Dritto e Rovescio totalizza un a.m. di ... Leggi su davidemaggio (Di venerdì 16 settembre 2022)da Me Nella serata di ieri,15, su Rai1 – dalle 21.43 alle 23.27 – Specialeha interessato 1.100.000 spettatori pari al 7%. Su Canale 5da Me ha raccolto davanti al video 1.975.000 spettatori pari al 13.5% di share. Su Rai2inha interessato 1.443.000 spettatori pari all’8.1% di share. A seguire Professor T segna 839.000 spettatori con il 5.9%. Su Italia 1 Maurizio Battista – Tutti contro Tutti ha intrattenuto 816.000 spettatori (5.7%). Su Rai3 La Casa delle Stelle ha raccolto davanti al video 467.000 spettatori pari ad uno share del 3%. Su Rete4totalizza un a.m. di ...

