Ascolti Tv Analisi 15 settembre | JLo precede il telefilm di Rai2 | Del Debbio spegne Vespa e Rai1 “X Factor 2022? emoziana | Fiorentina al 4 | 2% su Tv8

(Di venerdì 16 settembre 2022)al top: Tg1 ore 20.00 4,531 milioni e 25,8%. Su“Reazione a catena” 3,441 milioni e 26,44% con la seconda parte. “Soliti Ignoti” 3,745 milioni e 19,82%. Tg5 delle 20.00 a 3,648 milioni e 20,5%. A una settimana dalla morte di Elisabetta II e a 24 ore dal funerale della sovrana inglese, giovedì 15– televisivamente parlando – è stato molto caratterizzato dalla campagna elettorale. In prima serataha trasmesso uno speciale di Porta a Porta condotto da Bruno, tematicamente alle prese con gli approfondimenti di Rete4 (Dritto e Rovescio) e La7 (Piazzapulita). Nel menù complessivo hanno fatto la loro parte idi(Delitti in Paradiso e Professor T) e due film: La casa delle stelle in prima tv su Rai3 e Ricomincio da me su Canale ...