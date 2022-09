ASCOLTI TV 15 SETTEMBRE 2022: RICOMINCIO DA ME (13,5%), DEL DEBBIO (8,5%), VESPA (7%), FORMIGLI (6,2%), OTTIMI I DELITTI IN PARADISO (8,1%), LA PRIMA DI X-FACTOR (3,9%), EXPLOIT D’URSO (19,7%) E LIORNI (28,4%) (Di venerdì 16 settembre 2022) ASCOLTI TV 15 SETTEMBRE 2022 · Giovedì · Cumulati giornalieri per gruppo 24 – 2700 36.24 PT – 6260 34.27 24 – 2802 37.61 PT – 6720 36.78 Rassegna Stampa – xTg1 – 945 20.84Tg1 Mattina – 661 15.39UnoMattina – 662 16.58Storie Italiane – 734 19.08 + 854 17.80È Sempre Mezzogiorno! – 1533 16.19Tg1 – 3141 24.68Oggi è un Altro Giorno – 1570 13.90 + 1547 16.39PARADISO delle Signore – 1562 19.27Tg1 – 1168 14.94Pres. Vita in Diretta – 1411 17.83Vita in Diretta – 1859 22.62Reazione a Catena – 2839 26.56Reazione a Catena – 4010 28.38Tg1 – 4531 25.81Soliti Ignoti – 3745 19.82Porta a Porta – 1100 7.03 436 5.01 107 6.62 827 8.78Mi Chiamo Sam – 342 6.77 PRIMA Pagina – xTg5 – 1045 22.92Mattino 5 News – 811 19.62Mattino 5 News – 793 20.61Forum – 1446 20.85Tg5 – 2877 24.13Beautiful – 2538 20.32Una ... Leggi su bubinoblog (Di venerdì 16 settembre 2022)TV 15· Giovedì · Cumulati giornalieri per gruppo 24 – 2700 36.24 PT – 6260 34.27 24 – 2802 37.61 PT – 6720 36.78 Rassegna Stampa – xTg1 – 945 20.84Tg1 Mattina – 661 15.39UnoMattina – 662 16.58Storie Italiane – 734 19.08 + 854 17.80È Sempre Mezzogiorno! – 1533 16.19Tg1 – 3141 24.68Oggi è un Altro Giorno – 1570 13.90 + 1547 16.39delle Signore – 1562 19.27Tg1 – 1168 14.94Pres. Vita in Diretta – 1411 17.83Vita in Diretta – 1859 22.62Reazione a Catena – 2839 26.56Reazione a Catena – 4010 28.38Tg1 – 4531 25.81Soliti Ignoti – 3745 19.82Porta a Porta – 1100 7.03 436 5.01 107 6.62 827 8.78Mi Chiamo Sam – 342 6.77Pagina – xTg5 – 1045 22.92Mattino 5 News – 811 19.62Mattino 5 News – 793 20.61Forum – 1446 20.85Tg5 – 2877 24.13Beautiful – 2538 20.32Una ...

