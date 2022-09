Arthur già lascia il Liverpool? Arriva la notizia di calciomercato! (Di venerdì 16 settembre 2022) La cessione di Arthur in prestito con diritto di riscatto al Liverpool ha permesso alla Juventus di liberare uno slot a centrocampo, puntando su Paredes. Il brasiliano classe ’97 ha fatto fatica a convincere il popolo juventino, Pirlo ed Allegri. Il suo passaggio a Liverpool potrebbe essere un auspicio di rinascita, considerando le buone giocate che si erano intraviste al Camp Nou. Tuttavia alcuni media italiani hanno parlato in questi giorni di un possibile ritorno a Torino anticipato, a fronte di una bocciatura. FOTO: Getty – Arthur-Juventus-Fiorentina Nonostante ciò, come riportato da Fabrizio Romano, il giocatore resterà sulla sponda rossa del Mersey almeno fino alla fine dell’anno. Infatti il giocatore sta lavorando sodo per ritrovare la giusta condizione in vista del suo debutto in maglia ... Leggi su rompipallone (Di venerdì 16 settembre 2022) La cessione diin prestito con diritto di riscatto alha permesso alla Juventus di liberare uno slot a centrocampo, puntando su Paredes. Il brasiliano classe ’97 ha fatto fatica a convincere il popolo juventino, Pirlo ed Allegri. Il suo passaggio apotrebbe essere un auspicio di rinascita, considerando le buone giocate che si erano intraviste al Camp Nou. Tuttavia alcuni media italiani hanno parlato in questi giorni di un possibile ritorno a Torino anticipato, a fronte di una bocciatura. FOTO: Getty –-Juventus-Fiorentina Nonostante ciò, come riportato da Fabrizio Romano, il giocatore resterà sulla sponda rossa del Mersey almeno fino alla fine dell’anno. Infatti il giocatore sta lavorando sodo per ritrovare la giusta condizione in vista del suo debutto in maglia ...

infoitcultura : Arthur già lascia Liverpool? Arriva la notizia i calciomercato! - LeporeGiulio : ???? Nonostante le voci provenienti dall'#Italia, il #Liverpool non sta prendendo in considerazione di terminare il p… - aurysheerio1 : @angiii07_ Non so come mai l ho notato solo adesso, pur avendo visto le puntate tantissime volte...ah si già, skipp… - gobbaccioo : @Claudel_IT @giampdisan @MB5460 @FabDellaValle Se intendi rabiot il prossimo anno prende il volo anche lui, come do… - alessioj00 : @leleadani Ti riferisci ad Arthur che klopp lo vuole già mandare via? -