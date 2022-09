Apre un nuovo Barberino's all'interno di Eataly Smeraldo a Milano (Di venerdì 16 settembre 2022) La catena di barbershop Barberino's ha inaugurato un nuovo corner all'interno di Eataly Smeraldo a Milano. Uno spazio in cui regalarsi un'esperienza di benessere al maschile con gli stessi servizi di ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 16 settembre 2022) La catena di barbershop's ha inaugurato uncorner all'di. Uno spazio in cui regalarsi un'esperienza di benessere al maschile con gli stessi servizi di ...

VAbbondanti : @TeaFalier In casa abbiamo un’abitudine: quando apriamo un nuovo pacco di caffè, chi lo apre non lo butta subito, c… - Affaritaliani : Apre un nuovo Barberino's all'interno di Eataly Smeraldo a Milano - LaSignoraLupo : RT @enricofromitaly: 'ARMARE UN PAESE SI PUO''! FINALMENTE BERGOGLIO SI APRE AL NUOVO. E PER LE MORTI BASTA UN 'ATTO DI DOLORE' Il ges… - agenzia_avinews : A #Verona apre nuovo Sportello #Microcredito dell’Unione Lavoratori Europei. In collaborazione con l’Ente Nazionale… - enricofromitaly : 'ARMARE UN PAESE SI PUO''! FINALMENTE BERGOGLIO SI APRE AL NUOVO. E PER LE MORTI BASTA UN 'ATTO DI DOLORE' Il… -