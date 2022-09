Approvato il Dl Aiuti ter | 400 milioni al Ssn | 190 alle aziende agricole e conferma del credito d’imposta per le pmi

(Di venerdì 16 settembre 2022) È appena terminata a palazzo Chigi la riunione del Consiglio dei ministri, chiamato ad approvare, tra le altre cose, il nuovo decretoter per stanziare ulteriori fondi a sostegno di famiglie e imprese contro il caro energia. Da quanto si apprende da fonti di governo, il decreto è statoall’unanimità. Le risorse a disposizione avrebbero raggiunto i 14 miliardi di euro grazie all’aggiunta di 6,2 miliardi, derivanti dmaggiori entrate nelle casse dello Stato che si possono utilizzare, subito dopo l’autorizzazione del Parlamento. Il Consiglio dei ministri avrebbe deliberato anche lo stato di emergenza per le Marche a causa della violenta alluvione che ha colpito la regione questa notte. Fonti di governono che il Cdm avrebbe esaminato anche i primi decreti attuativi della legge sulla ...

La conferenza stampa al termine del Cdm che hail dlter è prevista alle 15.15. .Il Consiglio dei ministri, secondo quanto confermano fonti di governo, oltre al decretoter ... Il Consiglio hapoi l'autorizzazione a proseguire nella realizzazione di sei impianti ...Roma, 16 set - "Il decreto Aiuti bis, un decreto da 17 miliardi per sostenere famiglie e d imprese, è arrivato finalmente in porto. In questi giorni è stato raccontato che il provvedimento era bloccat ...Dopo la conferenza stampa il Presidente del Consiglio si recherà nelle Marche, ad Ostra in provincia di Ancona, per visitare i territori colpiti dal maltempo e presiedere alle riunioni operative con i ...