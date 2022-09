(Di venerdì 16 settembre 2022) Con tutto quel che ha da fare - musica, studio (già due lauree e in arrivo la specialistica in Psicologia dello Sport), attività agonistiche e filantropiche, famiglia - è un miracolo che...

OltreleColonne : Io Talent, il format televisivo con Annalisa Minetti e Manuela Arcuri ai nastri di partenza - SanremoArchivio : RT @SanremoArchivio: ?? SANREMO 1998 ?? Annalisa Minetti ?? “Senza te o con te” ?? 1º ?? // - Manuel16381191 : @ElianaR65255194 @tananaglio Qualche anno fa stavo passeggiando nel viale principale della mia città, quando all'im… - iamjohnlan : RT @VJimmyV: Lui voleva Annalisa Minetti - VJimmyV : Lui voleva Annalisa Minetti -

leggo.it

... studio (già due lauree e in arrivo la specialistica in Psicologia dello Sport), attività agonistiche e filantropiche, famiglia - è un miracolo cheabbia il tempo di un'intervista. ...... Francesca Malatacca, Psicologa e Psicoterapeuta, presidente della Fondazione "Inno alla Vita " ETS"; Enrico Seta, Presidente ANDEL " Agenzia Nazionale Disabilità e Lavoro e, che ... Annalisa Minetti: «Tornerei a Sanremo, ma per presentarlo. Nel mio nuovo disco c'è una nuova grinta» Con tutto quel che ha da fare – musica, studio (già due lauree e in arrivo la specialistica in Psicologia dello Sport), attività agonistiche e filantropiche, famiglia ...Una nuova appassionante ed entusiasmante sfida artistica itinerante, nata per premiare giovani talenti nell’ambito musicale italiano ...