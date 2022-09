Andrea Di Nino è il nuovo direttore generale della Juvecaserta 2021 (Di venerdì 16 settembre 2022) Tempo di lettura: 2 minuti. Romano di nascita, ma casertano d’adozione vivendo nella nostra città da oltre un decennio, Andrea Di Nino è quanto mai conosciuto nel mondo dello sport e, in particolare, del nuoto, dove ha ricoperto incarichi ad altissimo livello prima come coach e, poi, come direttore generale della ISL (International Swimming League.) Dopo un biennio vissuto negli USA come assistente dell’allenatore olimpico Michael Lohberg, ha fondato l’ADN swimming project, primo ed unico club professionistico mondiale, che ha mosso i suoi primi passi proprio nella piscina olimpionica di Caserta. Nell’ultimo ventennio, in qualità di allenatore di campioni di tutto il mondo, ha preso parte a tutte le più grandi manifestazioni di nuovo preparando e guidando diverse nazionali in ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 16 settembre 2022) Tempo di lettura: 2 minuti. Romano di nascita, ma casertano d’adozione vivendo nella nostra città da oltre un decennio,Diè quanto mai conosciuto nel mondo dello sport e, in particolare, del nuoto, dove ha ricoperto incarichi ad altissimo livello prima come coach e, poi, comeISL (International Swimming League.) Dopo un biennio vissuto negli USA come assistente dell’allenatore olimpico Michael Lohberg, ha fondato l’ADN swimming project, primo ed unico club professionistico mondiale, che ha mosso i suoi primi passi proprio nella piscina olimpionica di Caserta. Nell’ultimo ventennio, in qualità di allenatore di campioni di tutto il mondo, ha preso parte a tutte le più grandi manifestazioni dipreparando e guidando diverse nazionali in ...

