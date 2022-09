Anche Gabrielli gela Di Maio e Letta | “Nel dossier Usa niente fondi dalla Russia all’Italia”

(Di venerdì 16 settembre 2022) Neldiramato dal Dipartimento Usa sui finanziamenti esterni a partiti ed esponenti politici di una ventina di Paesi da parte della, non ci sono nomi né di politici né di partiti italiani. Lo ha confermato ufficialmente il sottosegretario alla presidenza del consiglio e autorità con delega ai Servizi Segreti, Franconel corso dell’audizione davanti al Copasir. Nel rapporto dell’intelligence statunitense, dal 2014 a oggi, laha finanziato con almeno 300 milioni di dollari i partiti politici in diversi Paesi del mondo. A quanto si apprende,ha illustrato i rapporti di Dis e Aise redatti sulla base delle informazioni ricevute dagli Usa.ha fatto riferimento alla telefonata con Washingtonavrebbe ...

