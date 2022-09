Altri 14 miliardi per famiglie e imprese. Dl Aiuti - ter ultimo atto governo (Di venerdì 16 settembre 2022) - Alle 15 Draghi illustra le misure approvate all'unanimità dal consiglio dei Ministri. Approvato anche il decreto per avviare la mappatura di tutte le concessioni pubbliche. La Lega vota contro. Il ... Leggi su tg.la7 (Di venerdì 16 settembre 2022) - Alle 15 Draghi illustra le misure approvate all'unanimità dal consiglio dei Ministri. Approvato anche il decreto per avviare la mappatura di tutte le concessioni pubbliche. La Lega vota contro. Il ...

GiuseppeConteIT : Altri miliardi per le spese militari mentre famiglie e imprese non ce la fanno? La risposta è NO! #dallapartegiusta - demagistris : Il Governo Draghi/PD/5S/Forza Italia/Italia Viva/Lega dopo lo scioglimento delle camere ha approvato ancora program… - fattoquotidiano : L'ultimo colpo di acceleratore sul riarmo - GianmarioAngius : RT @laura_maffi: Armi, armi e ancora armi. Eccolo il blitz di Pd, Fratelli d’Italia, Lega &co. A pochi giorni dalla fine della legislatura… - EnricoGiunta : RT @laura_maffi: Armi, armi e ancora armi. Eccolo il blitz di Pd, Fratelli d’Italia, Lega &co. A pochi giorni dalla fine della legislatura… -