(Di venerdì 16 settembre 2022) Convertire i nostri metodi di produzione è uno dei modi più efficaci per rallentare il cambiamento climatico. Anche se ci sono ancora investimenti significativi nei combustibili fossili, il 92% degli europei riconosce la crisi climatica e l’urgenza con cui dobbiamo passare all’energia pulita. La stessa Unione Europea, già da diversi anni, ha iniziato a incentivare il passaggio alle fonti energetiche rinnovabili, soprattutto nel settore produttivo. La priorità per le aziende sarà dunque quella di ridurre i consumi e azzerare gradualmente le emissioni. Come raggiungere questo obiettivo? Attraverso un piano strategico come ildi, partner specialistico nel raggiungimento della neutralità climatica. Cos’èe di cosa si occupa È tra le alture e gli specchi d’acqua dell’Alto Adige che nasce ...

qui_finanza : Alperia Climate Strategy: il percorso per rendere la tua azienda più sostenibile -

QuiFinanza

Tutti i vantaggi diStrategy. Attuando le strategie climatiche di, le aziende sono state in grado di risparmiare oltre 107.000 tonnellate di CO2 . Il vantaggio ambientale non ......'efficiente' 20 Gennaio 2022 Un nuovo sondaggio di YouGov realizzato per la Fondazione Europea per il Clima (EuropeanFoundation), rivela che gli italiani... Read More Ambiente Nasce... Creare una strategia climatica in azienda: scegli il supporto di Alperia Alperia mira a seguire le linee guida tracciate dall’UE, ossia quelle di ridurre del 55% le emissioni entro il 2030 ...