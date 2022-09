Alluvioni nelle Marche, gli esperti: «Il clima è cambiato. Ma dopo i morti del 2014 non è stato fatto nulla» (Di venerdì 16 settembre 2022) Le Alluvioni che la scorsa notte hanno colpito le Marche sono solo l’ultima conferma di ciò che gli esperti di tutto il mondo dicono da tempo: il clima è cambiato. In Italia, dal 2010 ad oggi, si sono verificati 1.318 eventi estremi, tra cui: 516 allagamenti da piogge intense, 367 danni da trombe d’aria, 123 esondazioni fluviali e 55 frane causate da piogge intense. In altre parole, parlare di maltempo non basta. «Quello che è accaduto nelle Marche va contestualizzato con i cambiamenti climatici, che stanno modificando il regime delle precipitazioni», spiega Piero Farabollini, presidente dell’Ordine dei geologi delle Marche, intervistato da Gea. Perché questi eventi sono sempre più frequenti In genere, la ... Leggi su open.online (Di venerdì 16 settembre 2022) Leche la scorsa notte hanno colpito lesono solo l’ultima conferma di ciò che glidi tutto il mondo dicono da tempo: il. In Italia, dal 2010 ad oggi, si sono verificati 1.318 eventi estremi, tra cui: 516 allagamenti da piogge intense, 367 danni da trombe d’aria, 123 esondazioni fluviali e 55 frane causate da piogge intense. In altre parole, parlare di maltempo non basta. «Quello che è accadutova contestualizzato con i cambiamentitici, che stanno modificando il regime delle precipitazioni», spiega Piero Farabollini, presidente dell’Ordine dei geologi delle, intervida Gea. Perché questi eventi sono sempre più frequenti In genere, la ...

