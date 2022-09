Alluvione nelle Marche: sono 9 i morti e 150 gli sfollati. Deliberato lo stato di emergenza. Draghi stasera ad Ostra (Di venerdì 16 settembre 2022) In merito alla tragica Alluvione che ha letteralmente devastato l’area nord delle Marche – in special modo le province intorno a Senigallia – poco fa, nell’ambito dell’aggiornamento sull’emergenza maltempo locale, la prefettura di Ancona ha tracciato un primo bilancio ufficiale del tragico evento climatico, scrivendo che, al momento, “sono nove le vittime, di cui due in via di identificazione, quattro i dispersi che potrebbero rientrare tra i soggetti in via di identificazione“. Alluvione Marche, la Prefettura: “sono 150 gli sfollati. Domani si prevede un’allerta gialla, usare comportamenti prudenti” Inoltre, recita ancora il bollettino, “sono circa 150 i soggetti sfollati che, allo ... Leggi su italiasera (Di venerdì 16 settembre 2022) In merito alla tragicache ha letteralmente deval’area nord delle– in special modo le province intorno a Senigallia – poco fa, nell’ambito dell’aggiornamento sull’maltempo locale, la prefettura di Ancona ha tracciato un primo bilancio ufficiale del tragico evento climatico, scrivendo che, al momento, “nove le vittime, di cui due in via di identificazione, quattro i dispersi che potrebbero rientrare tra i soggetti in via di identificazione“., la Prefettura: “150 gli. Domani si prevede un’allerta gialla, usare comportamenti prudenti” Inoltre, recita ancora il bollettino, “circa 150 i soggettiche, allo ...

matteorenzi : La tragedia della #alluvione nelle Marche è atroce. La nostra vicinanza a famiglie e feriti si unisce alla gratitud… - TgLa7 : ??ULTIMORA?? Esondato il fiume Misa a Senigallia. Situazione critica nelle Marche investite da una vera e propria all… - TgLa7 : ??MALTEMPO?? Alluvione nelle Marche, dove in alcune zone, in poche ore sono caduti oltre 400mm di pioggia, l'equivale… - MasterblogBo : #websuggestion #italy #notizie #flash Alluvione nelle Marche, già 500 gli interventi dei vigili del fuoco - - IL_Diga : RT @FerdinandoC: Questa è l'«alluvione del secolo» in Germania del 2021: tra i 150 e i 200mm di pioggia in due giorni. Nelle Marche sono ca… -