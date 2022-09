Alluvione nelle Marche, sette morti e tre dispersi: mamma con la figlia e un bambino. I sindaci: “Solo un’allerta gialla, nessuno ci ha avvertito”. Il Pd sospende la campagna elettorale (Di venerdì 16 settembre 2022) Sono caduti 40 millimetri pioggia, la quantità prevista in sei mesi. Le vittime sono nella provincia di Ancona: 4 a Ostra, una a Trecastelli, una a Bettolelle e una a Barbara. Riunione della Protezione civile stamani nelle Marche Leggi su ilsecoloxix (Di venerdì 16 settembre 2022) Sono caduti 40 millimetri pioggia, la quantità prevista in sei mesi. Le vittime sono nella provincia di Ancona: 4 a Ostra, una a Trecastelli, una a Bettolelle e una a Barbara. Riunione della Protezione civile stamani

TgLa7 : ??ULTIMORA?? Esondato il fiume Misa a Senigallia. Situazione critica nelle Marche investite da una vera e propria all… - TgLa7 : ??MALTEMPO?? Alluvione nelle Marche, dove in alcune zone, in poche ore sono caduti oltre 400mm di pioggia, l'equivale… - matteorenzi : La tragedia della #alluvione nelle Marche è atroce. La nostra vicinanza a famiglie e feriti si unisce alla gratitud… - milansolomilan1 : RT @TgLa7: ??MALTEMPO?? Alluvione nelle Marche, dove in alcune zone, in poche ore sono caduti oltre 400mm di pioggia, l'equivalente che cade… - imsorryjude : RT @TgLa7: ??ULTIMORA?? Esondato il fiume Misa a Senigallia. Situazione critica nelle Marche investite da una vera e propria alluvione. Diver… -