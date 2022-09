Alluvione nelle Marche | parla il sindaco di Cantiano | ' Il nostro centro storico non esiste più'

TgLa7 : ??ULTIMORA?? Esondato il fiume Misa a Senigallia. Situazione critica nelle Marche investite da una vera e propria all… - TgLa7 : ??MALTEMPO?? Alluvione nelle Marche, dove in alcune zone, in poche ore sono caduti oltre 400mm di pioggia, l'equivale… - matteorenzi : La tragedia della #alluvione nelle Marche è atroce. La nostra vicinanza a famiglie e feriti si unisce alla gratitud… - r_corti : RT @localteamtv: Alluvione nelle Marche, abitazioni ed esercizi pubblici invasi da acqua e fango a Pianello di Ostra #pianellodiostra #allu… - milkoscagl : RT @TgLa7: ??ULTIMORA?? Esondato il fiume Misa a Senigallia. Situazione critica nelle Marche investite da una vera e propria alluvione. Diver… -

Sei morti e tre dispersi è il bilancio di un'che si è abbattuta in tarda serataMarche dove per le intense piogge è esondato il fiume Misa in provincia di Ancona. Secondo quanto fa sapere la Protezione civile al lavoro con vigili ...Lo afferma all'Adnkronos, Alessandro Piccini, sindaco di Cantiano (Pesaro Urbino), tra i paesi delle Marche più colpiti dall'. "Ci sono auto accatastate, la zona industriale è completamente ...Il primo vero freddo è previsto nella giornata di domenica 18 settembre, con un crollo delle temperature di 10 gradi. Nella giornata di sabato 17 una tempesta equinoziale si potrebbe abbattere su larg ...Tra i comuni delle Marche più colpiti dal maltempo c’è quello di Cantiano, in provincia di Pesaro e Urbino: un fiume di fango e acqua ha ...