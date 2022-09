Alluvione nelle Marche: nove morti e quattro dispersi, tra cui due bambini. 50 i feriti, 150 gli sfollati. I sindaci: “Nessuno ci aveva avvertito”. Stato di emergenza, Draghi in visita sui luoghi del disastro (Di venerdì 16 settembre 2022) Sono caduti 40 millimetri pioggia, la quantità prevista in sei mesi. Le zone più colpite sono state il Senigalliese, in provincia di Ancona, e l’Alto Pesarese, al confine con l’Umbria. Curcio: «Evento peggiore del previsto» Leggi su ilsecoloxix (Di venerdì 16 settembre 2022) Sono caduti 40 millimetri pioggia, la quantità prevista in sei mesi. Le zone più colpite sono state il Senigalliese, in provincia di Ancona, e l’Alto Pesarese, al confine con l’Umbria. Curcio: «Evento peggiore del previsto»

