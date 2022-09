Alluvione nelle Marche | nove morti e quattro dispersi Oltre 50 i feriti | 150 gli sfollati I sindaci | “Nessuno ci aveva avvertito” Draghi in visita sui luoghi del disastro | Subito 5 milioni per i primi aiuti

(Di venerdì 16 settembre 2022) Sono caduti 40 millimetri pioggia, la quantità prevista in sei mesi. Le zone più colpite sono state il Senigalliese, in provincia di Ancona, e l’Alto Pesarese, al confine con l’Umbria. Curcio: «Evento peggiore del previsto»

Dopo la conferenza stampa il Presidente del Consiglio Mario Draghi si rechera'Marche, ad Ostra in provincia di Ancona, per visitare i territori colpiti dal maltempo e presiedere alle riunioni operative con il coordinamento dei soccorsi e con le le autorita' locali. E' ...Si poteva prevedere il temporaleMarche Sebbene gli esperti avessero previsto maltempo nella Regione , vista l'allerta di colore giallo per la giornata di ieri, non è stato possibile prevedere ...Pesaro. Una morte orribile. Tra le vittime dell'alluvione della scorsa notte, ci sono anche un padre di 65 anni e suo figlio di 25, residenti a Pianello di Ostra, nell'anconetano. Giuseppe e i giovane ...(Agenzia Vista) Roma, 16 settembre 2022 "Voglio esprimere il mio cordoglio per le vittime delle alluvioni nelle Marche ed esprimo la vicinanza ai familiari delle vittime e dei feriti. Al momento cont ...