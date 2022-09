Alluvione nelle Marche, la telefonata disperata al 112: “Non ho più notizie di mia madre. La sua auto trascinata dall’acqua” (Di venerdì 16 settembre 2022) “Non ho più notizie di mia madre, che era a casa a Pianello. Non riesco più a sentirla, potete fare qualcosa?”. E’ quanto chiede con tono preoccupato al 112 un residente di Pianello di Ostra, una delle frazioni più colpite dall’Alluvione nelle Marche. Al numero unico delle emergenze l’uomo aggiunge che la macchina della madre “è stata portata per 300 metri dall’acqua”. “Ma non so se è all’interno o no” conclude chiedendo aiuto. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 16 settembre 2022) “Non ho piùdi mia, che era a casa a Pianello. Non riesco più a sentirla, potete fare qualcosa?”. E’ quanto chiede con tono preoccupato al 112 un residente di Pianello di Ostra, una delle frazioni più colpite dall’. Al numero unico delle emergenze l’uomo aggiunge che la macchina della“è stata portata per 300 metri”. “Ma non so se è all’interno o no” conclude chiedendo aiuto. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

