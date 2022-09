Alluvione nelle Marche | la furia dell’acqua nelle immagini postate sui social dalla provincia di Ancona | strade come fiumi in piena video

(Di venerdì 16 settembre 2022) Sonodrammatiche quelle che arrivano dalle, in particolarediche sembra essere la più colpitaviolenta ondata di maltempo che si è abbattuta sulla zona. Esondazioni sono state registrate a Senigallia, Sassoferrato, Cantiano e non solo. Si contano diversi dispersi e la protezione civile riferisce di sei vittime anche se la situazione è in continua evoluzione. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

TgLa7 : ??ULTIMORA?? Esondato il fiume Misa a Senigallia. Situazione critica nelle Marche investite da una vera e propria all… - TgLa7 : ??MALTEMPO?? Alluvione nelle Marche, dove in alcune zone, in poche ore sono caduti oltre 400mm di pioggia, l'equivale… - La7tv : Alluvione nelle #Marche: esonda il fiume Misa a Senigallia. Situazione drammatica: diversi paesi isolati nell'entro… - ilfattovideo : Alluvione nelle Marche, la furia dell’acqua nelle immagini postate sui social dalla provincia di Ancona: strade com… - an12frnc : RT @TgLa7: ??ULTIMORA?? Esondato il fiume Misa a Senigallia. Situazione critica nelle Marche investite da una vera e propria alluvione. Diver… -

...- aggiunge D'Angelo - elicotteri messi a disposizione della Difesa con capacità operativeore ...di piena del fiume Misa minaccia la cittadina in provincia di Ancona già colpita dall'nel ...Pesantea Cantiano(PU)Marche dove sono caduti quasi 300 mm di pioggia in poche ore. È il quantitativo di pioggia che solitamente cade in quasi tutto l'autunno nella località ...Case allagate fino al primo piano, strade come torrenti e fiumi in piena che minacciano anche i comuni costieri. Il maltempo torna a fare paura nelle Marche, con un bilancio tragico: 6 morti e ...Case allagate fino al primo piano, strade come torrenti e fiumi in piena che minacciano anche i comuni costieri. Il maltempo torna a fare paura nelle Marche, con una persona che risulta al ...