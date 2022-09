Alluvione nelle Marche | il dolore della madre di Andrea | “Lui | mio marito e il vicino morti come topi dentro il garage”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 16 settembre 2022) “È stata colpa mia, non lo dovevo mandare inper mettere in salvo l’auto. Se fossi tornata a casa dal lavoro più tardi, se non fossi stata in casa lui non sarebbe sceso e adessosarebbe qui con me. Lui, mioe unsonoquel”. Adriana Pianelli non ha ancora pienamente metabolizzato la doppia tragedia che l’ha colpita: in pochi secondi il fango e l’acqua le hanno portato via suo figlio, 25 anni compiuti l’8 settembre scorso, studente universitario di ingegneria meccanica alla Politecnica di Ancona, e suoGiuseppe. “Prima sono salita un attimo in casa e ho visto la stanza di, i vestiti e ci ho messo un attimo a realizzare che lui non ...