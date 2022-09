Alluvione nelle Marche | è strage | 10 morti e 3 dispersi Si indaga per inondazione colposa

Leggi su tg24.sky

(Di venerdì 16 settembre 2022) Sarebbe di almeno dieci vittime - tutte identificate - e di treil bilancio del maltempo che ha colpito tra la serata di giovedì e la notte l’intera zona dell'Anconetano,(LE FOTO - LE REAZIONI DEL MONDO POLITICO - LE PREVISIONI PER LE PROSSIME ORE). Lo riferisce la prefettura di Ancona, che parla anche di 150 sfollati, anche se "il numero è in crescita", e di 38 feriti. Il premier Mario Draghi ha fatto sapere che, per le zone colpite, è stato deliberato in cdm lo stato d'emergenza. Cinque milioni di euro i fondi stanziati per "i primi aiuti". La procura di Ancona ha aperto un fascicolo per omicidio colposo e, al momento a carico di ignoti. Il capo della Protezione Civile Fabrizio Curcio ha detto a Sky TG24 che "dobbiamo abituarci a eventi del genere, l'allerta ...