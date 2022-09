Alluvione nelle Marche, Curcio: Terrificante, in poche ore la pioggia che di solito cade in un anno (Di venerdì 16 settembre 2022) “Ci sono stati momenti di terrore, con quantitativi di acqua veramente straordinari”. Cosi’ il capo della Protezione Civile Fabrizio Curcio dopo la riunione in prefettura ad Ancona alla quale hanno partecipato anche i vertici dei vigili del fuoco, il capo dipartimento Laura Lega e il capo del corpo Giorgio Parisi. “E’ piovuto in qualche ora un terzo di quello che normalmente piove in queste zone in un anno – aggiunge – e in alcune zone ha piovuto il doppio di quello che piove in estate. E stato un quantitativo di acqua che si e’ riversato sui territori in maniera repentina portando scompiglio e morte”. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di venerdì 16 settembre 2022) “Ci sono stati momenti di terrore, con quantitativi di acqua veramente straordinari”. Cosi’ il capo della Protezione Civile Fabriziodopo la riunione in prefettura ad Ancona alla quale hpartecipato anche i vertici dei vigili del fuoco, il capo dipartimento Laura Lega e il capo del corpo Giorgio Parisi. “E’ piovuto in qualche ora un terzo di quello che normalmente piove in queste zone in un– aggiunge – e in alcune zone ha piovuto il doppio di quello che piove in estate. E stato un quantitativo di acqua che si e’ riversato sui territori in maniera repentina portando scompiglio e morte”. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

