Alluvione nelle Marche: centinaia di cittadini sfollati e bloccati nei garage. Undici le vittime accertate (Di venerdì 16 settembre 2022) Un violento nubifragio si è abbattuto sulle Marche nella serata di ieri 15 settembre. Sembra siano più di un centinaio le persone bloccate all’interno dei garage. I centralini dei pompieri e della Polizia hanno ricevuto decine di richieste d’aiuto da parte dei civili intrappolati. Alcuni si sono anche rifugiati sui tetti delle case. Purtroppo la bomba d’acqua ha causato anche diverse vittime: sembra siano 11 le persone che hanno perso la vita. Tanti altri civili sono stati portati in salvo dai Vigili del Fuoco, che in queste ore stanno lavorando incessantemente. A coordinare le operazioni ci sono la Protezione Civile e la Prefettura di Ancona. I danni causati dall’Alluvione e gli sfollati Sono ingentissimi i danni causati dal violento nubifragio che si è abbattuto sulle Marche: ... Leggi su notizieitaliaonline (Di venerdì 16 settembre 2022) Un violento nubifragio si è abbattuto sullenella serata di ieri 15 settembre. Sembra siano più di un centinaio le persone bloccate all’interno dei. I centralini dei pompieri e della Polizia hanno ricevuto decine di richieste d’aiuto da parte dei civili intrappolati. Alcuni si sono anche rifugiati sui tetti delle case. Purtroppo la bomba d’acqua ha causato anche diverse: sembra siano 11 le persone che hanno perso la vita. Tanti altri civili sono stati portati in salvo dai Vigili del Fuoco, che in queste ore stanno lavorando incessantemente. A coordinare le operazioni ci sono la Protezione Civile e la Prefettura di Ancona. I danni causati dall’e gliSono ingentissimi i danni causati dal violento nubifragio che si è abbattuto sulle: ...

TgLa7 : ??ULTIMORA?? Esondato il fiume Misa a Senigallia. Situazione critica nelle Marche investite da una vera e propria all… - TgLa7 : ??MALTEMPO?? Alluvione nelle Marche, dove in alcune zone, in poche ore sono caduti oltre 400mm di pioggia, l'equivale… - fattoquotidiano : “Bastava pulire il corso del fiume. Se lì non faceva tappo noi non eravamo alluvionati” #alluvione - RinoCana : RT @fratotolo2: L’#alluvione nelle #Marche è colpa del cambiamento climatico e non della negligenza di non pulire i letti dei fiumi e di at… - fabridal : #federvolley Un minuto di silenzio su tutti i campi per le vittime dell'alluvione nelle Marche -