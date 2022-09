Alluvione nelle Marche, c’è la decisione della FIGC: i dettagli (Di venerdì 16 settembre 2022) L’Alluvione nelle Marche sta sconvolgendo l’Italia in un momento quasi drammatico per il nostro Paese, con la crisi energetica in atto e le elezioni alle porte. Per cercare di portare un pelo di coesione in più, la FIGC ha accolto l’invito del presidente del CONI Malagò. In occasione delle gare in programma nel fine settimana, verrà osservato un minuto di raccoglimento per onorare la memoria delle vittime dell’Alluvione. FOTO: Getty – Gravina-consiglio-FIGC Il presidente della FIGC Gravina ha dichiarato: “Siamo scossi e profondamente addolorati per quanto accaduto. Il calcio italiano si stringe attorno al popolo marchigiano alle famiglie delle vittime. Siamo Comunità nelle gioie e nel dolore, per questo il minuto di ... Leggi su rompipallone (Di venerdì 16 settembre 2022) L’sta sconvolgendo l’Italia in un momento quasi drammatico per il nostro Paese, con la crisi energetica in atto e le elezioni alle porte. Per cercare di portare un pelo di coesione in più, laha accolto l’invito del presidente del CONI Malagò. In occasione delle gare in programma nel fine settimana, verrà osservato un minuto di raccoglimento per onorare la memoria delle vittime dell’. FOTO: Getty – Gravina-consiglio-Il presidenteGravina ha dichiarato: “Siamo scossi e profondamente addolorati per quanto accaduto. Il calcio italiano si stringe attorno al popolo marchigiano alle famiglie delle vittime. Siamo Comunitàgioie e nel dolore, per questo il minuto di ...

matteorenzi : La tragedia della #alluvione nelle Marche è atroce. La nostra vicinanza a famiglie e feriti si unisce alla gratitud… - TgLa7 : ??ULTIMORA?? Esondato il fiume Misa a Senigallia. Situazione critica nelle Marche investite da una vera e propria all… - TgLa7 : ??MALTEMPO?? Alluvione nelle Marche, dove in alcune zone, in poche ore sono caduti oltre 400mm di pioggia, l'equivale… - kris3m : RT @fattoquotidiano: “Bastava pulire il corso del fiume. Se lì non faceva tappo noi non eravamo alluvionati” #alluvione - demissheart : Questa è la situazione che qui nelle Marche ci siamo trovati a scuola e nelle aziende #Alluvione -