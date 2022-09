Alluvione nelle Marche, almeno 4 vittime a Pianello di Ostra. L’alba nel paese dell’entroterra devastato dall’acqua (video) (Di venerdì 16 settembre 2022) Le prime immagini da Pianello di Ostra girate alL’alba dopo la violenta ondata di maltempo che si è abbattuta sulla zona. Qui almeno 4 persone hanno perso la vita, ma si teme il bilancio possa essere ancora più grave. Decine e decine di auto portate via ovunque dalla furia dell’esondazione. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 16 settembre 2022) Le prime immagini dadigirate aldopo la violenta ondata di maltempo che si è abbattuta sulla zona. Qui4 persone hanno perso la vita, ma si teme il bilancio possa essere ancora più grave. Decine e decine di auto portate via ovunque dalla furia dell’esondazione. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

