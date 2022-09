Alluvione nelle Marche | 7 morti

(Di venerdì 16 settembre 2022) ANCONA – . Questo il bilancio delle vittime dell’che si è abbattuta nella tarda serata di ieri in provincia di Ancona. Secondo quanto fa sapere la Protezione civile al lavoro con vigili del fuoco, polizia e Carabinieri quattro vittime si registrano a Ostra, una a Tre Castelli e una a L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Allarme Maltempo il Po è a rischio, danni tra Emilia e Piemonte Maltempo: Roma ha retto, a Livorno si contano le vittime Meteo, maltempo e freddo protagonisti del weekend Maltempo, Civita (Cosenza), gruppo di escursionisti travolti da torrente: 10Crollo viadotto A6: il maltempo mette in ginocchio l’Italia Allerta maltempo in Italia, la situazione dal Nord al Sud

matteorenzi : La tragedia della #alluvione nelle Marche è atroce. La nostra vicinanza a famiglie e feriti si unisce alla gratitud… - TgLa7 : ??ULTIMORA?? Esondato il fiume Misa a Senigallia. Situazione critica nelle Marche investite da una vera e propria all… - TgLa7 : ??MALTEMPO?? Alluvione nelle Marche, dove in alcune zone, in poche ore sono caduti oltre 400mm di pioggia, l'equivale… - dassste : RT @TgLa7: ??ULTIMORA?? Esondato il fiume Misa a Senigallia. Situazione critica nelle Marche investite da una vera e propria alluvione. Diver… - EGelenaa : Un profondo abbraccio a tutte le persone rimaste vittima della tragica alluvione nelle Marche, vi sono vicina ?? -

AGI - Acqua e fango travolgono la provincia di Ancona: almeno 10 morti e diversi dispersi tra cui due bambini. Il capo della Protezione civile risponde alle critiche sul mancato preavviso: ' Evento ...Dopo la conferenza stampa il presidente del Consiglio, Mario Draghi, si rechera'Marche, ad Ostra in provincia di Ancona, per visitare i territori colpiti dal maltempo e presiedere alle riunioni operative con il coordinamento dei soccorsi e con le autorita' locali.